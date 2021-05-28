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Здоровье28 мая 2021 15:09

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Мэр столицы отметил, что роста числа выявляемых случаев заражения COVID-19 нет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин,

Сергей Собянин,

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в российской столице стабилизировалась. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, указав на то, что роста числа выявляемых случаев заражения COVID-19 нет, а также отмечено падение по данным госпитализации.

«У нас уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю даже "упали" (данные) и по госпитализации, и по количеству выявленных больных» - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1», отметив, что пока сам уровень заболевания все равно остается достаточно высоким, поэтому нельзя забывать «беречься, прививаться»,

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