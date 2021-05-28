Костин: Центробанк должен исходить из экономических методов регулирования, а не административных Фото: Анастасия Осипова

Идея по количественному ограничению выдаваемых российскими банками кредитов создает прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин

«Насчет количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жестко административным», - заявил банкир на III съезде Ассоциации банков России, , отметив, что хотел бы, чтобы Банк России в своей работе больше опирался на экономические методы регулирования, «тем более, что их достаточно много».

Напомним, в марте глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый заместитель председателя комитета Игорь Дивинский внесли на рассмотрение законопроект, наделяющий Банк России полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов. Как отмечалась, мера направлена замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования в стране.