Елец благоустраивается с учётом предложений и пожеланий жителей

Фото: липецкаяобласть.рф

Глава региона рассказал, что в Ельце будет проведен комплекс работ, результатом которых станет значительное улучшение качества городской среды и повышение комфорта горожан. Уже благоустраиваются дворы. Облагораживаются парки, скверы и объекты культурной жизни ельчан.

Проект обустройства парка Железнодорожников появился четыре года назад. Начать стройку помог федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь уже укладывают плиточное и резиновое покрытия. В дальнейшем в парке посадят новые деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы. Для детей установят комплекс спортивных сооружений, качели, горки. 6 августа в День железнодорожника облагороженный парк должен принять первых гостей.

Капитально отремонтируют Дворец культуры Железнодорожников. После капремонта, а на него выделено шестьдесят миллионов рублей, здесь заработает культурный центр с концертным залом и комфортным информационно-библиотечным центром.

Также в городе реконструируют Комсомольский сквер. Здесь обновят тротуарную плитку главной аллеи. В сквере реконструируют стелы комсомольцам и пионерам-героям и фонтан. Благоустраивается мемориальный комплекс «Вечный огонь» на площади Революции. Монумент открыт 8 мая 1965 года в честь 20-летия Великой Победы. Памятное место давно нуждалось в реставрации. Пока Вечный огонь законсервирован - помещен в специальный фонарь.

Фото: липецкаяобласть.рф

На благоустройство общественных территорий в четырех дворах по улицам Костенко и Юбилейная в рамках национального проекта выделено 60 миллионов рублей. Здесь обновят пешеходные дорожки, парковочные места, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием. В одном дворе появится хоккейная коробка.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на нескольких улицах Ельца ремонтируют проезжую части и тротуары. Параллельно реконструируется мост через реку Сосна, которая начата в 2019 году. Стоимость контракта - 389 миллионов рублей. Одна часть сооружения уже готова и здесь движется транспорт. Губернатор Игорь Артамонов поставил перед подрядчиком задачу запустить движение по обновленному путепроводу осенью 2021 года. Это станет подарком ельчанам к 875-летию города.

«Елец 2.0» — это ещё и новая жизнь для города. Поэтому готовим широкомасштабную программу на лето. Начнём с музыкального фестиваля Тихона Хренникова в новом формате с участием звёзд, потом в планах – мотофестиваль. Это, кстати, народная инициатива, которую с радостью поддержали в администрации региона», - отметил Игорь Артамонов.