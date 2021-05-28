Посол РФ: адвоката не пускают к Софии Сапега из-за очереди на посещение СИЗО

Посол России рассказал, почему к задержанной в Минске россиянке не пускают адвоката Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов объяснил, почему возникли проблемы с доступом адвоката к задержанной в Минске россиянке Софии Сапега.

- Там есть до сих пор проблемы с доступом адвоката. Это местный адвокат. Объяснения там связаны с некой логистикой того изолятора, где она содержится: там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь, — рассказал Лукьянов журналистам.

Он добавил, что российская сторона только обеспечивает консульскую поддержку девушке, но не вмешивается в компетенции властей Республики Беларусь.

Напомним, что россиянку Софию Сапега задержали 23 мая после экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. В последствии она призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала.

27 мая представители посольства России в Белоруссии встретились с родителями задержанной в Минске россиянки Софии Сапега и рассказали о положении дел. Сейчас адвокаты предпринимают все возможные действия для защиты девушки.