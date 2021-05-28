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Происшествия28 мая 2021 15:53

Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер

Мужчина страдал психическим расстройством
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер

Напавший на сотрудницу полиции во Франции умер

Фото: REUTERS

Подозреваемый в нападении с ножом на сотрудницу полиции во французском городе Ла-Шапель-Сюр-Эрдр скончался.

В результате задержания мужчина получил серьёзные ранения, и его состояние оценивалось как тяжёлое. Как пишет газета Parisien, напавший скончался от ран, полученных в перестрелке при задержании.

Как передает телеканал BFM TV, напавший на сотрудницу полиции мужчина страдал тяжелым психическим расстройством. По данным газета Parisien, нападавшим является мужчина 39 лет, который ранее фигурировал в реестре по предупреждению радикализации террористического характера. Издание сообщает, что задержанный ранее он отбывал тюремное заключение несколько лет за ряд преступлений, и был освобожден из тюрьмы несколько месяцев назад.

Напомним, утром в пятницу, 28 мая, неизвестный мужчина вошел в отделение городской муниципальной полиции, где совершил нападение на сотрудницу правоохранительных органов, несколько раз ударив ее ножом. В результате нападения женщина получила серьезные травмы, и была доставлена в отделение неотложной помощи. В ходе операции по задержанию завязалась перестрелка, в результате которой пострадали еще двое полицейских.

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