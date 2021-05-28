Белоруссия прекратила поставки бензина А-95 на Украину

Белоруссия перестала поставлять бензин А-95 на Украину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что Республика Беларусь приостановила поставки бензина А-95 на Украину.

- Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, - закрыть поставку бензина А-95 на Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну, — написал Куюн у себя в Facebook.

Он добавил, что переговоры по доставке бензина продолжаются. А перед украинскими задачами стоит "нестандартная задача" найти 50 тысяч тонн бензина А-95.

26 мая национальная комиссия Украины, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ввела запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 октября текущего года.Ранее к регулятору с просьбой о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко.