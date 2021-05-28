Глава «Викимедиа РУ» объяснил, почему «Википедию» в России могут признать иноагентом

"Википедия" заявила о рисках получить статус иноагента в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Википедия» может быть объявлена иноагентом и попасть под санкции, если откроет в России отдельный филиал. Об этом заявил исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский, управляющий российской версией «Википедии».

Эксперт объяснил, что организация имеет представительства в разных странах, в том числе существуют Wikimedia Deutschland в Германии, во Франции — Wikimedia France, в России — «Викимедиа РУ». Однако все они не имеют права принимать какие-либо значимые юридические решения. Если же открыть в России полноценный филиал американской компании, то он будет значиться как некоммерческая организация, а с учетом иностранного финансирования сразу же будет признан иноагентом.

«Если делать такую организацию именно американскую в России, то это будет некоммерческая организация. Соответственно, некоммерческая компания, да еще и с иностранным финансированием тут же станет иностранным агентом автоматически, тут даже без вариантов», — цитирует Козловского Газета.ru.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал о законопроекте о «приземлении». Согласно документу, в Росси могут обязать IT-компании открывать филиалы в России. А в случае отказа - накажут запретом на рекламу и блокировкой переводов.

В пятницу, 28 мая, профильный комитет Госдумы уже согласовал документ и рекомендовал нижней палате принять законопроект в первом чтении, пишет ФАН.