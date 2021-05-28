Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после инцидента с флагом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело против мэра Риги и главы МИД Латвии после замены государственного флага республики на чемпионате мира по хоккею.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело «за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности» по ч.3 ст.130 УК Белоруссии.

В заявлении Генпрокуратуры отмечается, что подобное «надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов». Уголовное дело было направлено в Следственный комитет республики для проведения расследования.

Напомним, 24 мая мэр Риги и глава МИД Латвии на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый флаг. После этого белорусские власти предложили всем латвийским дипломатам покинуть территорию республики.

В тот же день в латвийской столице местные власти убрали российский триколор с площади, где размещены флаги всех государств-участников соревнования. После этого, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель попросил снять с площади флаг IIHF, назвав замены флагов неприемлемой мерой.