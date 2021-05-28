Минтруд: прием заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей начнется в июле 2021 года

В Минтруде сообщили, что прием заявлений на выплату 10 тыс. рублей на детей начнется в июле 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнут принимать в середине июля 2021 года.

- Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля, точная дата будет определена, когда у нас, собственно, выйдет постановление, — рассказала Баталина.

Она добавила, что осуществление выплат начнется в августе, но точной даты пока нет. Прием заявлений на выплаты будет осуществляться до 1 ноября 2021 года.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию сообщил, что в середине августа всем российским школьникам будет выплачено специальное пособие на приобретение школьной формы и принадлежностей для учебы. Пособие составит 10 тысяч рублей и будет предоставлено всем школьникам, включая тех, кто только пойдет в первый класс в сентябре этого года.