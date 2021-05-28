Аллегри во второй раз стал главным тренером туринского "Ювентуса"

Аллегри - снова главный тренер "Ювентуса". Фото: REUTERS

В пятницу, 28 мая, было официально объявлено, что новым главным тренером "Ювентуса" снова стал Массимилиано Аллегри, об этом сообщила пресс-служба туринской команды. "Юве" не долго оставался без главного тренера - ведь всего за несколько часов до назначения Аллегри пост наставника покинул Андреа Пирло.

Ранее Аллегри уже работал в этом топ-клубе Италии, потренировав "Ювентус" с 2014 по 2019 годы. Под его началом команда выиграла немало наград. Пять раз "Юве" побеждал в чемпионате, четыре раза в Кубке и дважды в Суперкубке Италии. Под началом Аллегри команда два раза выходила в финал Лиги Чемпионов, оба раза проигрывая эти матчи.

В минувшем сезоне под руководством Андреа Пирло клуб из Турина впервые за десятилетие не смог победить в чемпионате Италии. Но при этом - взяв Кубок Италии и лишь на финише сезона со скрипом пробившись в Лигу Чемпионов на грядущий сезон.