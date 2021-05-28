Глава делегации РФ в Вене: без США и России ДОН нежизнеспособен

Глава делегации РФ в Вене заявил, что без США и России ДОН нежизнеспособен. Фото: Twitter

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Договор по открытому небу будет нежизнеспособен без участия России и Соединенных Штатов Америки.

- Я думаю, что без США и России этот договор будет нежизнеспособен, — сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с замглавы министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым сообщила, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться в ДОН. МИД РФ выразил разочарование этим шагом, отметив, что Вашингтон упустил еще один шанс укрепить безопасность в Европе.

До этого Сергей Рябков сообщил, что РФ выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) примерно в декабре 2021 года. Он отметил, что после принятия закона и его одобрения в Совфеде документ поступит на подпись к главе государства.