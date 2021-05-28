Глава Росавиации Нерадько прокомментировал ситуацию с полетами в обход Белоруссии Фото: REUTERS

Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал ситуацию, которая сложилась в связи с отказом российских аэропортов принимать самолеты из Европы, которые летят в обход Белоруссии.

Причина в том, что многие авиакомпании не успели согласовать маршруты с Росавиацией и из-за этого возникли накладки.

Глава ведомства признал, что проблемы сейчас имеются, но над их решением работают. Специалисты службы заняты почти 24 часа в сутки.

После истории с принудительной посадкой борта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, ряд европейских стран в качестве ответной меры рекомендовало следовать своим бортам через воздушное пространство России. В связи с этим увеличилось количество запросов на согласование полетов.

По правилам перевозчик должен за 35 дней подать запрос с указанием точек пересечения государственной границы, координат входа и выхода. После согласования борт не отображается на радарах военных, как нарушитель территориальной целостности страны.

Многие авиакомпании заранее согласовали маршруты и через Белоруссию, и через Россию. Но в связи со сложившейся ситуацией, следуют через нашу страну.

- Чтобы ускорить решение вопросов согласования в сложившейся ситуации, накануне специалисты ведомства работали практически до ночи и почти уже в 24 часа выпустили НОТАМ (оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации). В документе авиакомпаниям напомнят об изменении правил. Это следует учитывать в том числе и транзитным бортам. Пока время обработки запросов увеличено, - отметил в беседе с сайтом mk.ru глава Росавиции Александр Нерадько.

Ранее сайту kp.ru стало известно, что 27 мая Росавиация издала извещение, в котором уведомила авиакомпании о том, что при изменении ранее утверждённых маршрутов из/в пунктов Европы в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации.

По данным на 28 мая Белоруссия потеряла 18% воздушного трафика. 247 прошли через пространство страны (134 российских рейса и 113 иностранных). А маршрут минуя Белоруссия выбрали 53 борта.