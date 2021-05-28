Лоукостер "Победа" возобновит полеты в Пизу и Римини из Москвы с 1 июля 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лоукостер "Победа" возобновить рейсы в итальянские города Пиза и Римини из столицы России с 1 июля 2021 года. Ранее они были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Лоукостер "Победа" <….> открыл продажу на рейсы в Пизу и Римини из Москвы. Полеты по обоим маршрутам возобновятся 1 июля из аэропорта Внуково. Рейсы будут выполняться по одному разу в неделю - по воскресеньям, — говорится в сообщении авиакомпании.

До этого компания возобновила полеты в Милан, а в начале лета собирается возобновить рейсы в Рим.

25 мая Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами – Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. В этот же день увеличилось число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Такое решение Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России принял 14 мая, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.