Улыбающийся Кличко поздравил выпускников странным видео

Виталий Кличко Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил выпускников украинских школ с последним звонком, с улыбкой позвонив в колокольчик, и напомнив школьникам свой девиз.

«Хочу обратиться к выпускникам. Для вас начинается новый и важный этап. Вы выходите во взрослую жизнь. Пусть она будет успешной и доброй к вам! А это, в первую очередь, зависит от вас самих. Напомню свой девиз, которым всегда руководствуюсь я: нет ничего невозможного!», - заявил он, отметив, что главное упорно идти к своей цели и к своей мечте.

Градоначальник сообщил, что в этом году поздравления получают 18,5 тысяч выпускников одинадцатых классов, и 27 тысяч девятиклассников получат аттестат о базовом среднем образовании, однако коронавирусная инфекция внесла коррективы, и масштабных торжественных мероприятий в стране не было.