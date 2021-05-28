Росприроднадзор заявил, что новых утечек нефти в Республике Коми нет

На днях компания ЛУКОЙЛ-Коми сообщила о «грифонных проявлениях» на Усинском месторождении - обнаружении выхода на поверхность земли горной породы из песка, глины, торфа, воды для поддержания пластового давления. Экологи подтвердили, что этот выход относится к естественным природным явлением, не представляющем опасности для окружающей среды, поскольку горная порода является малотоксичной.

«Абсолютно точно сейчас из этого места ничего не течёт, там остановлена добыча из 17 скважин. Нефтеотдача может быть из земли. Что подтекает из самой трубы, я очень сильно сомневаюсь», - заявила Светлана Радионова.

Глава ведомства подтвердила, что ситуация с завершением восстановительных работ после инцидента находится на полном контроле Росприроднадзора.

«Мы не пропустим ни одного нарушения, но придумывать их там, где их нет, тоже, естественно, не будем», - отметила Светлана Радионова.