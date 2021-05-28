В Торгово-Промышленной палате усомнились в компетенции министра из США после заявления о «самом грязном» российском газе

В США назвали российский газ "самым грязным" в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев усомнился в компетенции американского министра, заявившего, что российский газ является «самым грязным» в мире.

Высказывание принадлежит министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Ее заявление, по мнению российского аналитика, демонстрирует ее некомпетентность в данном вопросе. Возможно, таким образом США решили запустить фейк и «обеспечить какие-то результаты, которым неоткуда взяться».

- Это слова некомпетентного человека, мотивированного политикой. Человека, незнакомого с составом газа, который поставляется потребителям. Незнакомого с процессом переработки природного газа и состоянием газоперерабатывающей промышленности нашей страны, - отметил Танкаев в беседе с Life.ru.

Эксперт подчеркнул, что заявление американского министра не имеют никакого отношения к реальности и являются абсурдом.

На заявление американского министра отреагировали даже в правительстве. Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что российский газ, поставляемый в Европу, в разы чище американского.