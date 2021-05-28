Мурашко: испытания вакцины "Спутник V" для детей займут до четырех месяцев

Михаил назвал примерные сроки испытаний вакцины "Спутник V" на младенцах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал примерные сроки клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на младенцах.

- Сейчас протоколы уже разработаны специалистами. Клинические испытания вакцины у детей – это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать в России испытывать вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Он отметил, что иностранные разработчики препаратов уже начали такие испытания, поэтому Россия может отстать от них, несмотря на то, что первой зарегистрировала вакцину от коронавируса. Специалист добавил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от коронавирусной инфекции.