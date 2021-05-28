Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье28 мая 2021 17:06

Мурашко: испытания вакцины "Спутник V" для детей займут до четырех месяцев

Специалисты уже разработали необходимые протоколы, отметил глава российского Минздрава
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Михаил назвал примерные сроки испытаний вакцины "Спутник V" на младенцах

Михаил назвал примерные сроки испытаний вакцины "Спутник V" на младенцах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал примерные сроки клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" на младенцах.

- Сейчас протоколы уже разработаны специалистами. Клинические испытания вакцины у детей – это займет, наверное, до четырех месяцев, для беременных, я думаю, пораньше, — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург призвал начать в России испытывать вакцины от коронавирусной инфекции на детях. Он отметил, что иностранные разработчики препаратов уже начали такие испытания, поэтому Россия может отстать от них, несмотря на то, что первой зарегистрировала вакцину от коронавируса. Специалист добавил, что дети составляют 20% от всего населения в мире и, к сожалению, тоже умирают от коронавирусной инфекции.

Коронавирус Covid-19Распространение коронавируса в мире