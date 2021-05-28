Адвокат Софии Сапега смог посетить её в белорусском СИЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Филанович, адвокат задержанной в Минске россиянки Софии Сапега, смог посетить ее в СИЗО КГБ.

«Адвокат сегодня - 28 мая 2021 года - посетил Софью в месте ее содержания. Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации», - говорится в комментарии защитника.

Адвокат также обжаловал отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Ранее защита россиянки подала жалобу из-за того, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания Сапеги, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, что россиянку Софию Сапегу задержали в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Впоследствии девушка призналась, что была редактором запрещенного в Белоруссии Телеграм-канала.

Как сообщалось, россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет делать все необходимое для защиты задержанной в Минске россиянки.