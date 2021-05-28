Глава Минобороны Польши потребовал от Германии 5 млрд евро за «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Берлин обязан компенсировать Варшаве строительство газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Ян Парыс, потребовав от немецких властей пять млрд евро, который пойдут на дополнительное вооружение.

«Наше государство должно потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили 5 млрд евро на строительство «Северного потока - 2», так что пусть они выделят 5 млрд евро на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы», - заявил глава военного ведомства в интервью изданию Do Rzeczy.

Парыс добавил, что президент США Джо Байден дал согласие на строительство газопровода, но не осознает, что этот проект приведет к конфликту между странами «Бухарестской девятки» и Киевом. Польский министр полагает, что бывший американский лидер Дональд Трамп уделял больше внимания интересам европейских государств, чем нынешний глава Белого дома.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о борьбе с «Северным потоком - 2» до конца. Глава МИД незалежной заявил, что Киев ничего не проиграл, «пока игра не завершилась». Тем временем американский лидер признал, что строительство газопровода уже практически завершено, и его невозможно остановить новыми санкциями.