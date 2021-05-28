Зеленский хочет созвониться с Байденом перед его встречей с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский намерен поговорить по телефону с американским коллегой Джо Байденом перед тем, как глава Белого дома встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

Как передает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины, Киев и Вашингтон прорабатывают детали телефонного разговора между двумя лидерами перед встречей Путина и Байдена в Женеве.

Напомним, встреча российского и американского лидеров должна состоятся в Женеве 16 июня. Ранее Путин отметил, что Швейцария может стать подходящим местом из-за своей нейтральной позиции к ситуации дипломатических взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном. Главы двух стран должны обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ожидать слишком много от предстоящего саммита.