Белоруссия ввела ограничение на импорт украинских товаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минск ввел режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка. уточнив, что теперь украинская сторона сможет экспортировать в Белоруссию только на основании индивидуальных лицензий.

По его словам, речь идет, в том числе, о соке, кондитерских изделиях, мебели, кирпиче, керамической плитке, туалетной бумаги и упаковки, а также стиральных машин и сельскохозяйственную технику для посева.

Качка заявил, что решение было утверждено Советом министров Белоруссии в минувшую среду, 26 мая, и должно вступить в силу через десять дней после публикации. Ожидается, что ограничение будет действовать на протяжении шести месяцев.

Торговый представитель Украины сообщил, что в сейчас правительство незалежной проводит консультации с производителями страны по устранению негативных последствий введенных ограничений.

При этом Качка уточнил, что импортные меры лицензирования связаны с ограничениями на торговлю, введенными ранее, и не имеют отношения к ограничениям на поставку бензина из Белоруссии на Украину.

Напомним, в среду, 26 мая, Украина ввела запрет на поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.