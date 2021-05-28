СК Белоруссии: сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько

В СК Белоруссии рассказали, что сообщений о минировании самолета Ryanair было несколько Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Республики Беларусь заявил, что сообщений о минировании самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в минском аэропорту, было несколько.

- Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия, — сообщила пресс-служба ведомства.

Также в СК сообщили, что через ProtonMail уже неоднократно поступали угрозы совершения терактов и взрывов на территории Белоруссии. В связи с этим Следственный комитет прорабатывает вопрос направления всех обнаруженных реквизитов почтового сервиса в органы прокуратуры Швейцарии.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки самолета был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.