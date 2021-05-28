Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Владимир Путин предложил Александра Лукашенко искупаться в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко предложил, главе Белоруссии искупаться, пока он находится в Сочи.

- Погода в Сочи хорошая, можем искупаться, — сказал Путин.

Лукашенко в ответ поблагодарил президента РФ за приглашение и отметил, что искупаться можно в выходные дни.

- Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи. Я вас очень рад видеть, — сказал российский президент.

Напомним, в пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обсудит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств.