Лукашенко привез на встречу с Путиным документы о посадке самолета Ryanair в Минске

Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным документы о посадке самолета в Минске Фото: REUTERS

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привел документы об инциденте с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту.

- Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что сейчас белорусская оппозиция пытается накалить политическую обстановку в стране до уровня лета 2020 года, когда в республике проходили массовые акции протеста.

В пятницу, 28 мая, Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, что 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки самолета был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.