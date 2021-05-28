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В мире28 мая 2021 20:11

Республиканцы заблокировали создание независимой комиссии для расследованию штурма Капитолия

До этого такую возможность высмеял Джо Байден
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Республиканцы США заблокировали проект по созданию независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия

Республиканцы США заблокировали проект по созданию независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республиканцы Сената Соединенных Штатов Америки заблокировали проект закона о создании независимой комиссии по расследованию штурма Капитолия.

Как пишет Bloomberg, только несколько республиканцев согласились присоединиться к демократам и поддержать двухпартийных законопроект. Он предусматривал создание комиссии из 10 человек для расследования того, что привело к инциденту в Капитолии.

В четверг, 27 мая, президент США Джо Байден высмеял вариант того, что сенаторы проголосуют против законопроекта.

- Я не могу представить, чтобы кто-то проголосовал против создания комиссии по величайшему со времен Гражданской войны нападению на Капитолий, — сказал он во время своего выступления.

Напомним, 6 января, сторонники Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации Байдена в Вашингтон привезли тысячи бойцов Нацгвардии.