Роскомнадзор предостерег "Канал Disney" от пропаганды гомосексуализма среди детей

Росмонадзор направил письмо "Каналу Disney" с предостережением от пропаганды гомосексуализма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор направил профилактическое письмо "Каналу Disney" после выпуска анимационного короткометражного фильма "Out".

- Ранее стало известно, что компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм "Out", в котором главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей, — сообщила пресс-служба ведомства.

Роскомнадзор порекомендовал телеканалу строго соблюдать российское законодательство и не допускать распространения запрещенной в стране информации.

Напомним, закон о запрете гей-пропаганды среди детей в России был утвержден в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до миллиона рублей.

Ранее участники парламентских слушаний по проблемам демографии в Государственной думе призвали ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений.