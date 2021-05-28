Движение судов в Босфоре приостановили из-за аварии нефтяного танкера

В проливе Босфора приостановили движение судов из-за авариийного танкера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии потерявшего управление танкера с нефтью.

Как передает телеканал NTV, на танкере RAVA с грузом нефти поломалось рулевое управление, из-за чего 249-метровое судно начало дрейфовать к берегу в районе квартала Еникёй. Танкер был остановлен 300 метров до берега оперативно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

Из соображений безопасности администрация пролива временно приостановила движение судов. Сейчас к танкеру направились дополнительные буксиры.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив собой Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.