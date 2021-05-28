Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный. Фото: СМИТЮК Юрий/ТАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Через девять минут после старта "Фрегат" со спутниками должен отделиться от третьей ступени ракеты. На выведение аппаратов разгонным блоком уйдет 3 часа и 51 минута. Отделение спутников будет происходить в несколько этапов.

Напомним, контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в июне 2015 года. Позже количество пусков сократили до 19.

27 мая госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что запуск ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный был отложен на резервную дату. До этого сообщалось, что автоматика стартового комплекса зафиксировала сбой в одной из систем "Союза".