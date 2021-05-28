В Киеве предложили провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

В Киеве предложили провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского должна пройти на нейтральной территории. Например, в Ватикане.

- Такие переговоры в сложных условиях, они должны, по моему мнению, вестись в третьих странах, в тех странах, где есть доверие с одной и другой стороны, в той стране, которая занимает нейтральную позицию, — сказал Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".

Такой страной может стать Ватикан, считает он. Подоляк отметил, что сейчас кандидатуру Израиля рассматривать сложно из-за обострения отношений страны с Палестиной.

Ранее аналогичное место встречи уже предлагал Владимир Зеленский. Он отмечал, что переговоры президентов должны пройти при посредничестве Папы Римского. Позже канцелярия Франциска сообщила, что Папа готов быть посредником для достижения мира между странами.