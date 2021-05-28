Госдеп США запросил 665 млн долларов на защиту Европы от России и Китая

Госдепартамент США запросил 665 млн долларов на защиту Европы от России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США запросил у американского конгресса 665,8 миллиона долларов на 2022 год для защиты европейских стран от России и Китая.

- Европа и Евразия - 665,8 миллиона долларов. Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая, — гласит текст бюджетного запроса ведомства.

В Госдепе уточнили, что эти средства также пойдут на защиту демократии, защиту прав человека и гендерного равенства, а также борьбу с коррупцией.

Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что администрация Джозефа Байдена стремится к стабилизации отношений с Россией. Он напомнил о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Прайс также подчеркнул, что Договор СНВ-3 был продлен "не потому, что это отвечает интересам России, а потому что это в наших интересах".