Движение судов в проливе Босфор восстановят в ближайшее время

В проливе Босфор восстановят движение судов в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация города Стамбул сообщила, что движение судов в проливе Босфор скоро восстановят, во время аварии нефтяного танкера никто не пострадал.

- Инцидент с танкером в проливе Босфор не привел к человеческим жертвам, материальному ущербу или загрязнению окружающей среды. Движение будет восстановлено после окончания необходимых работ в районе 22:00, — цитирует сообщение администрации ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 28 мая. На танкере RAVA с грузом нефти поломалось рулевое управление, из-за чего 249-метровое судно начало дрейфовать к берегу в районе квартала Еникёй. Танкер был остановлен 300 метров до берега оперативно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Из соображений безопасности администрация пролива временно приостановила движение судов.