В США присяжные признали россиянина Александра Жукова виновным в интернет-мошенничестве

В США присяжные признали россиянина виновным в мошенничестве в интернете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах Америки россиянина Александра Жукова признали виновным в мошенничестве в интернете. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в Бруклине.

При этом не уточняется, когда будет вынесен приговор и какое наказание грозит гражданину России. Отмечается, что мужчине не признает вину в совершении незаконных действий. Россиянина задержали в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса Соединенных Штатов. В январе 2019 года его экстрадировали в США.

В августе 2020 года американские правоохранительные органы в Лос-Анджелесе задержали россиянина Егора Крючкова, которого местные власти обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления. В сообщении Минюста США говорится, что задержанный с предполагаемыми сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании (ее название не уточняется), чтобы тот помог загрузить в ее компьютерную систему вредоносное ПО, которое позволило бы скачать базу данных этой фирмы.