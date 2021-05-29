Доктор Павлова перечислила вещества, предупреждающие онкологию Фото: Александр ГЛУЗ

Известный врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова в своем телеграм-канале @doctorPavlova рассказала о веществах, которые необходимы организму человека для предупреждения онкологических заболеваний.

По ее словам, в одном из постов про успехи своих пациентов она обмолвилась, что пациентка принимает БАДы, способствующие защите от развития рака. После этого Павлову завалили вопросами о том, что это такое и зачем они нужны.

Прежде всего нужно понимать, что речь идет о фитоэстрогенах, отмечает врач. Это такие веществах, которые могут быть назначены женщинам, когда по какой-то причине нельзя провести заместительную гормональную терапию.

- Есть три основных вещества, которые относятся к фитоэстрогенам. Эффекты от них похожи и пересекаются друг с другом, но есть и определенные особенности, - написала в своем посте доктор Павлова.

1. Индол-3-карбинол. Обычно его можно найти во всех видах капусты, в том числе и брокооли. Также индол-3-карбинол можно получить из репы, брюквы, кресс-салата, хрена, горчицы, редьки.

- Так вот Индол-3-карбинол блокирует "злые" альфа-рецепторы; Также у этого вещества есть прекрасное свойство стимулировать апоптоз раковых клеток, то есть способствовать их гибели. Оно же является одним из средств подавления развития опухолей, - объясняет специалист.

2. Эпигаллокатехин-3-галлат ЭГКГ.

Основным его источником является чай, причем в листьях зелёного чая его значительно больше, чем в листьях белого чая. И в разы больше, чем в листьях чёрного чая. ЭГКГ, кроме онкологии, способен предупреждает сердечно-сосудистые и другие патологические явления в организмах мужчин, которые развиваются при избытке эстрогенов.

3. Изофлавоноиды сои.

По словам доктора Павловой, прежде всего речь идет о генистеине, дайдзеине и глицитеине в виде глюкозидов и в незначительных количествах в свободной форме в виде агликонов. Однако больше всего они представлены в сое и в других продуктах на ее основе, в красном клевере и в льне.

- В отличие от крестоцветных, соя ещё и снижает вероятность образования 4-гидроксиэстрогенов, тех самых производных, которые и стимулируют мутагенный эффекты, то есть канцерогенные, - рассказала врач.

Доктор Павлова, «Обман веществ»: Как жир и сахар убивают нас, и что с этим можно сделать

Самую ожидаемую книгу этого года написали известный эндокринолог клиники МГУ доктор Зухра Павлова и журналист «Комсомольской правды» Олеся Носова (подробности)