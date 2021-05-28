Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено в пятницу после инцидента с танкером "Рава".

- После проведения необходимых работ движение судов через Босфор восстановлено, - сообщил ТАСС представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

Тем временем, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина уточнила, что, по предварительным данным, среди членов экипажа танкера "Рава" россиян не было.

Напомним, инцидент произошел днем 28 мая. На танкере RAVA с грузом нефти поломалось рулевое управление, в результате чего 249-метровое судно начало дрейфовать к берегу в районе квартала Еникёй.

Танкер удалось остановить в 300 метров от берега прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Для безопасности экипажей администрация пролива на некоторое время была вынуждена приостановить движение судов.