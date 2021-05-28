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В мире28 мая 2021 23:14

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено

Предварительно, причиной аварии считают возможную поломку двигателя
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено в пятницу после инцидента с танкером "Рава".

- После проведения необходимых работ движение судов через Босфор восстановлено, - сообщил ТАСС представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

Тем временем, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина уточнила, что, по предварительным данным, среди членов экипажа танкера "Рава" россиян не было.

Напомним, инцидент произошел днем 28 мая. На танкере RAVA с грузом нефти поломалось рулевое управление, в результате чего 249-метровое судно начало дрейфовать к берегу в районе квартала Еникёй.

Танкер удалось остановить в 300 метров от берега прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны. Для безопасности экипажей администрация пролива на некоторое время была вынуждена приостановить движение судов.