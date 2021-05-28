Disney не планировал показ короткометражки "Out" в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Disney заявили, что короткометражный фильм под названием "Out" не планировали показывать на территории России.

- Данный контент не заявлен в программе "Канала Disney", не был в эфире и не планируется к показу, - сообщили в пресс-службе Disney в России и СНГ ТАСС.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента. В частности речь идет о главном герое фильма, который имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В ведомстве порекомендовали телеканалу строго соблюдать российское законодательство и не допускать распространения запрещенной в стране информации.

Напомним, закон о запрете гей-пропаганды среди детей в России был утвержден в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим - до миллиона рублей.