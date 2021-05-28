Ряд сборных на ЧМ по хоккею в Риге хотят снять свои флаги в поддержку белорусской команды

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что уже несколько команд-участниц чемпионата мира по хоккею, который проводит в Риге, выразили желание снять свои флаги в знак поддержки белорусской сборной.

Как сообщает латвийская телекомпания LSM, Калвитис отметил, что такая поддержка белорусской оппозиции - это нормальный политический жест. При этом глава Федерации напомнил, что это никаким образом не должно было быть связано с проведением соревнований. Таким образом, по мнению Калвитиса, политики пытаются использовать спорт в своих целях, а перекладывать ответственность на хоккеистов крайне неправильно и неприемлемо.