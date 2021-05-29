NASA не включило в бюджет на 2022 год покупку мест на "Союзах" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бюджетный запрос Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест на российских кораблях "Союз".

При этом в организации надеются на сотрудничество в сфере космических полетов по принципу взаимного обмена местами на российских и американских кораблях. Об этом заявил и.о. финдиректора ведомства Стив Шинн.

- В этом бюджете не запланировано никакой покупки мест на "Союзах". Но у нас все равно есть соглашения о взаимных полетах на ваших (российских) кораблях и наоборот, - объяснил Шинн ТАСС.