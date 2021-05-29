Исследование AliExpress: К лету россияне пересели на электросамокаты

К лету россияне пересели на электросамокаты Фото: Андрей АБРАМОВ

Специалисты AliExpress Россия провели перед наступлением лета исследование и выяснили, какие средства для передвижения у покупателей пользуются особым спросом.

Так, в мае в этом году в 4 раза вырос спрос на гироскутеры и электросамокаты от российских магазинов по сравнению с прошлым годом. В топ-5 городов по числу заказов вошли Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Самара и Екатеринбург. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков AliExpress Россия (есть в распоряжении kp.ru).

Что касается самих средств передвижения, то у большинства электросамокатов схожие характеристики. Чаще всего граждане приобретали для прогулок модели весом до 17 кг, которые способны разгоняться до 40 км/ч и проходит на одной зарядке до 35 км. В среднем за них россияне были готовы заплатить в пределах 29 тысяч рублей.

Еще одним популярным средством передвижения накануне лета стали гироскутеры. Их стоимость для покупателя более выгодная - самые ходовые модели от 9 тысяч рублей. При этом, несмотря на скромные габариты, заряда хватает на 15 км пробега, а разгоняются они до 18 км/ч. Также доводом к их покупке стала возможность проигрывать музыку через встроенный динамик.

Тренд на спорт увеличил спрос на велосипеды. В мае продажи двухколесных выросли в 1,7 раза. Наиболее модными у граждан считаются круизеры с корзиной и большими колесами диаметром в 28 дюймов. Другой популярный вид моделей - компактные складные велосипеды весом до 15 кг. Средняя стоимость такой полезной для здоровья покупки составляла от 11 до 17 тысяч рублей.

Эксперты AliExpress отмечают, что за последний год покупатели все чаще заказывают товары именно от российских продавцов. Сейчас число российских магазинов на AliExpress достигло отметки в 45 тысяч.