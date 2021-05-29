Космический мусор пробил дыру в канадском манипуляторе на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космический мусор влетел в канадский дистанционный манипулятор на Международной космической станции (МКС) и оставил в нем дырку. Об этом инциденте сообщило Канадское космическое агентство (ККА).

Отмечается, что это не отразилось на работе робототехнического устройства.

- Одно такое попадание (космического мусора) было обнаружено недавно во время обычного осмотра манипулятора Canadarm2 12 мая. <...> удар пришёлся на одну из балок Canadarm2, - говорится в сообщении на сайте космического агентства.