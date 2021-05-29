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Общество29 мая 2021 1:59

Владимир Легойда опроверг отказ РПЦ от освящения оружия

По его словам, пока это лишь проект и говорить об отказе освящения можно будет только в случае утверждения документа Архиерейским собором
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об отказе Русской православной церкви (РПЦ) от освящения оружия.

До этого о том, что такое предложение закреплено в принятом Межсоборным присутствием документе говорил в интервью РИА Новости архимандрит Филипп.

Легойда в своем после в телеграм -канале пояснил, что заявил, что сейчас это лишь проект и говорить об этом можно можно исключительно после утверждения документа Архиерейским собором.

- Документы, принимаемые Межсоборным присутствием, - это проекты. И говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка. Так что фальстарт, - написал Легойда в посте.