Владимир Легойда опроверг отказ РПЦ от освящения оружия

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об отказе Русской православной церкви (РПЦ) от освящения оружия.

До этого о том, что такое предложение закреплено в принятом Межсоборным присутствием документе говорил в интервью РИА Новости архимандрит Филипп.

Легойда в своем после в телеграм -канале пояснил, что заявил, что сейчас это лишь проект и говорить об этом можно можно исключительно после утверждения документа Архиерейским собором.

- Документы, принимаемые Межсоборным присутствием, - это проекты. И говорить что-то о том, что сделает или собирается сделать Церковь правильно после их вступления в жизнь. А это произойдёт после принятия документов Архиерейским собором. На котором будет и дискуссия, и, возможно, правка. Так что фальстарт, - написал Легойда в посте.