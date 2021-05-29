Псаки заявила о приостановке США договора о воздушном пространстве с Белоруссией

Власти Соединенных Штатов Америки приняли решение о приостановке действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом 29 мая заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

- США приостанавливают непрерывное применение соглашения от 2019 года с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства, - приводятся слова Псаки в заявлении на официальном сайте Белого дома.

До этого момента соглашение между странами позволяло авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться на территориях обеих странах.