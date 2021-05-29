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Политика29 мая 2021 5:28

Байден заявил о вере Си Цзиньпина в возможность Китая "овладеть Америкой до 3035 года"

Тем временем, телеканал Fox News не исключает, что американский лидер мог оговориться
Источник:kp.ru
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Американский президент Джо Байден во время выступления перед военным страны заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15 лет. Текст его речи на объединенной базе в штате Вирджиния опубликован на сайта Белого дома.

- Я провел с руководителем Китая Си (времени) больше, чем другие мировые лидеры. 24 часа личных встреч только с ним и переводчиком. 17 тысяч миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения, - заявил Байден.

Тем временем, телеканал Fox News не исключает, что Байден мог оговориться во время своего выступления. Не исключено, что американский лидер планировал сказать о том, что Китай якобы "будет владеть Америкой" в 2035 году.