Генерал предупредил об угрозе России из-за развала американского ядерного комплекса

Военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов заявил, что в случае развала ядерной триады Соединенных Штатов последствия этого процесса могут нести угрозу развязывания масштабного конфликта.

По его мнению, российским силам и средствам ядерного сдерживания нужно быть в высокой степени готовности - особенно в ближайшее десятилетие. Об этом Карпов заявил РИА Новости.

- Для России развал американского ядерного комплекса - этот вызов, от нас потребуется содержание сил и средств сдерживания - как обычных так и ядерных - в высокой готовности, - высказался военный эксперт.