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Общество29 мая 2021 6:23

Юрист напомнил россиянам о длинных выходных в июне 2021 года

Это связано с празднованием Дня России
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Юрист Владимир Постанюк напомнил работающим россиянам о выходных и праздничных днях в июне 2021 года.

На этот раз в первый месяц лета граждане будут отдыхать три дня в связи с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

По словам эксперта, дата относится к нерабочим праздничным дням, а поскольку в этом году 12 июня выпадает на субботу, то и выходной день будет сдвинут на понедельник следующей недели.

- Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) - праздничный день, 13 июня (воскресенье) - выходной, 14 июня (понедельник) - выходной, перенесенный с субботы, — объяснил Постанюк для "Российской газеты".