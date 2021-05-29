Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 мая 2021 6:49

Россияне смогут увидеть первое за 50 лет необычное солнечное затмение

Наблюдать за уникальным явлением можно будет уже 10 июня
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Россияне смогут увидеть первое за 50 лет необычное солнечное затмение

Россияне смогут увидеть первое за 50 лет необычное солнечное затмение

Фото: Роман ЗЛОБИН

10 июня 2021 года россияне смогут увидеть уникальное явление - частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По его словам, в Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко.

- Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока, - приводят слова ученого РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, максимальная фаза солнечного затмения 10 июня, когда Луна находится слишком далеко от Земли и не перекрывает Солнце полностью, оставляя кольцо света вокруг темного диска, наступит в 13:43 по московскому времени.