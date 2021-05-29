Россияне смогут увидеть первое за 50 лет необычное солнечное затмение Фото: Роман ЗЛОБИН

10 июня 2021 года россияне смогут увидеть уникальное явление - частичное солнечное затмение, а в одном из регионов - Якутии будет видно кольцеобразное затмение. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По его словам, в Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко.

- Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока, - приводят слова ученого РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, максимальная фаза солнечного затмения 10 июня, когда Луна находится слишком далеко от Земли и не перекрывает Солнце полностью, оставляя кольцо света вокруг темного диска, наступит в 13:43 по московскому времени.