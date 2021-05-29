Последние новости на утро 29 мая 2021: США приостанавливают авиасообщение с Белоруссией

Важные новости утра Фото: Иван ВИСЛОВ

Последние новости на утро 29 мая 2021 года. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки объявила, что США приостанавливают непрерывное применение соглашения с Белоруссией в сфере использования воздушного пространства. Это соглашение от 3 декабря 2019 года дает право авиакомпаниям из США и Белоруссии летать и приземляться в обеих странах. Также США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами намерены разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии, в том числе намерены вернуть ранее снятые санкции против девяти госпредприятий республики. На такие меры американская сторона пошла после посадки самолета Ryanair в Минске.

В Сочи 28 мая 2021 года завершились переговоры российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Обсуждение длилось пять часов и 15 минут.

В Disney заявили, что короткометражку "Out", главный герой которой является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, не планировали показывать в России. Это картина не заявлена в программе "Канала Disney" и не была показана в эфире для российских детей.

10 июня 2021 года россияне смогут увидеть уникальное явление - частичное солнечное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение. В Москве же в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко.

В связи с празднованием Дня России 12 июня граждан в первый летний месяц ждут три выходных. Так, для тех, кто работает по пятидневке, 12 июня (суббота) будет праздничным днем, 13 июня (воскресенье) - выходной, а 14 июня (понедельник) станет выходным, перенесенный с субботы.