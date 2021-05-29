Россия установила рекорд по количеству безаварийных космических пусков подряд. Фото: СМИТЮК Юрий/ТАСС

В минувшую пятницу успешно завершился старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту с космодрома Восточный. Он стал 59-м подряд безаварийным космическим пуском, такого еще не было в современной истории России.

Напомним, по сообщению главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, все спутники связи уже выведены на целевые орбиты благодаря российскому разгонному блоку «Фрегат».

Предыдущий рекорд, который насчитывал 58 успешных космических пусков подряд, Россия установила в 1992-1993 годах. Его удалось повторить 26 апреля, когда ракета «Союз-2.1б» смогла вывести на орбиту 36 британских спутников. СССР с 1983 по 1984 годы сумел выполнить 185 успешных запусков ракет в космос подряд.

Безаварийная серия космических пусков у России началась после пилотируемого запуска в 2018 году – тогда из-за аварии при разделении ступеней ракеты был прерван полет к МКС корабля «Союз МС-10», пишет РИА Новости в субботу, 29 мая.

После этого РФ смогла осуществить 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 - с Плесецка, шесть с космодрома Восточный и еще семь пусков совершили с космодрома Куру. В мире за эти два года произошли 18 аварийных космических пусков, в том числе в Соединенных Штатах, Китае и Иране.