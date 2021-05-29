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В мире29 мая 2021 7:47

МИД Украины назвал угрозой для страны сближение России с Белоруссией

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД Украины назвал угрозой для страны сближение России с Белоруссией

МИД Украины назвал угрозой для страны сближение России с Белоруссией

Фото: REUTERS

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России с Белоруссией «угрожает национальной безопасности» его государства. Министр сказал, что власти Украины должны учитывать такую угрозу в ходе принятия своих решений.

- Сближение Белоруссии с Россией является симметричным ростом угрозы использования Белоруссии российской стороной для наращивания агрессии против нашей страны, - сказал он в эфире телеканала «1+1».

Напомним, с 26 мая Украина полностью прекратила авиационное сообщение с Белоруссией из-за экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и воздушным судам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Во вторник белорусское посольство направило ноту протеста украинскому МИД, назвав данное решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.

Как сообщал сайт kp.ru, Лукашенко привез на встречу с Путиным документы о посадке самолета Ryanair в Минске.