Россия в марте 2021 поставила в США рекордный за 12 лет объем нефти Фото: REUTERS

В марте текущего года Россия поставила в Соединенные Штаты рекордный за минувшие 12 лет объем нефти и нефтепродуктов и стала вторым по размеру экспортером в это государство. Об этом в субботу, 29 мая, свидетельствуют данные управления энергетической информации американского Минэнерго.

За месяц объем импорта российской нефти и нефтепродуктов увеличился по сравнению с началом года в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей. Это максимум с лета 2019 года, когда РФ поставила в США 23,484 миллиона баррелей.

Первое место по поставкам нефти в Штаты сохранила за собой Канада, которая экспортировала в эту страну 139,869 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Третье и четвертое места занимают соответственно Мексика и Саудовская Аравия.

Если брать в расчет поставки только нефти, то Россия занимает четвертое место в рейтинге. Наша страна поставила в США 6,1 миллиона баррелей топлива в марте, что 3,5 раза больше показателя февраля.

Импорт нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты в марте увеличился на 20%, а экспорт – на 0,2%.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Финляндии приняли решение постепенно сокращать объемы закупок российской нефти марки Urals для перехода на «зеленую» энергетику.